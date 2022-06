Amber Heard non si arrende pronto il ricorso dopo la vittoria di Depp (Di venerdì 3 giugno 2022) L’attrice dovrà pagare 15 milioni di euro all’ex marito Mercoledì sera è arrivato il tanto atteso verdetto nel proteso Depp – Heard. La giuria dello stato di Virginia alla fine ha dato ragione a Johnny Depp. L’ex moglie dovrà risarcirlo per una somma pari a 15 milioni di dollari: è stata infatti riconosciuta la diffamazione. La Heard aveva scritto nel 2018 un articolo sul Washington Post in cui parlava di violenza domestica. La Heard ha sempre sostenuto di essere una vittima, ma in tribunale le cose sono andate diversamente. Leggi anche: Johnny Depp vince la causa per diffamazione: Amber Heard dovrà risarcirlo con 15 milioni di dollari L’attore, ha condiviso tutta la sua gioia con un post Instagram in cui si è detto sollevato e ha detto: “La giuria ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 giugno 2022) L’attrice dovrà pagare 15 milioni di euro all’ex marito Mercoledì sera è arrivato il tanto atteso verdetto nel proteso. La giuria dello stato di Virginia alla fine ha dato ragione a Johnny. L’ex moglie dovrà risarcirlo per una somma pari a 15 milioni di dollari: è stata infatti riconosciuta la diffamazione. Laaveva scritto nel 2018 un articolo sul Washington Post in cui parlava di violenza domestica. Laha sempre sostenuto di essere una vittima, ma in tribunale le cose sono andate diversamente. Leggi anche: Johnnyvince la causa per diffamazione:dovrà risarcirlo con 15 milioni di dollari L’attore, ha condiviso tutta la sua gioia con un post Instagram in cui si è detto sollevato e ha detto: “La giuria ...

