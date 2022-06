"Una morte assurda". Serena Bortone sconvolta, lacrime in studio (Di giovedì 2 giugno 2022) "Non ne voglio parlare perché mi commuovo. Era bello come il sole, sarebbe stato il più bello di tutti noi": Franco Nero, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, ha ricordato in lacrime il fratello Walter, morto a soli 5 mesi per una bronchite. A tal proposito ha detto: "A quei tempi non c'era una cura per la bronchite”. La storia ha sconvolto la conduttrice, che quindi ha commentato: "L'assurdo di morire per una bronchite perché non c'era la penicillina. Una morte assurda". Continuando a parlare del fratello, l'attore ha confessato: “Ho la sua foto vicino al mio letto, sempre. Quando vado a San Severo vado sempre a trovarlo al cimitero. La sua morte fu un dramma per i miei genitori, è logico, soprattutto per mia mamma". A quel punto, però, Nero ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) "Non ne voglio parlare perché mi commuovo. Era bello come il sole, sarebbe stato il più bello di tutti noi": Franco Nero, ospite dia Oggi è un altro giorno su Rai 1, ha ricordato inil fratello Walter, morto a soli 5 mesi per una bronchite. A tal proposito ha detto: "A quei tempi non c'era una cura per la bronchite”. La storia ha sconvolto la conduttrice, che quindi ha commentato: "L'assurdo di morire per una bronchite perché non c'era la penicillina. Una". Continuando a parlare del fratello, l'attore ha confessato: “Ho la sua foto vicino al mio letto, sempre. Quando vado a San Severo vado sempre a trovarlo al cimitero. La suafu un dramma per i miei genitori, è logico, soprattutto per mia mamma". A quel punto, però, Nero ha ...

