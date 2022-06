UFC, Alessio Di Chirico torna a settembre: a Parigi contro Kopylov (Di giovedì 2 giugno 2022) Alessio Di Chirico (13-6) tornerà a combattere il prossimo 4 settembre a Parigi. La Ufc fa tappa in Europa e il fighter romano sarà nella main card contro il russo Roman Kopylov (8-2), nativo di Novosibirsk. “Sarà fantastico tornare a combattere in Europa. Portiamo un po’ di fuoco italiano a Parigi, ci vediamo lì”, ha scritto Di Chirico su Instagram. Gli ultimi due incontri di Alessio sono uno l’opposto dell’altro: a gennaio del 2021 riuscì ad interrompere la marcia dell’astro nascente Joaquin Buckley con uno strepitoso calcio alla testa che gli valse anche il bonus di performance of the night. Purtroppo lo stesso destino toccò anche a lui nell’incontro successivo contro Alhassan. ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022)Di(13-6) tornerà a combattere il prossimo 4. La Ufc fa tappa in Europa e il fighter romano sarà nella main cardil russo Roman(8-2), nativo di Novosibirsk. “Sarà fantasticore a combattere in Europa. Portiamo un po’ di fuoco italiano a, ci vediamo lì”, ha scritto Disu Instagram. Gli ultimi due incontri disono uno l’opposto dell’altro: a gennaio del 2021 riuscì ad interrompere la marcia dell’astro nascente Joaquin Buckley con uno strepitoso calcio alla testa che gli valse anche il bonus di performance of the night. Purtroppo lo stesso destino toccò anche a lui nell’insuccessivoAlhassan. ...

