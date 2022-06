Trapianti, lo studio: “In Cina espiantati cuori e polmoni da detenuti ancora in vita” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Nuove prove che in Cina i chirurghi sono diventati carnefici“. È stato pubblicato dal Wall Street Journal il 31 maggio scorso un articolo in cui viene raccontato come, grazie a una metanalisi di oltre 124mila pubblicazioni scientifiche e lo studio di oltre 2800 documenti, siano emersi casi di Trapianti d’organo avvenuti prima che per il “donatore” fosse dichiarata legittimamente la morte cerebrale. L’ipotesi è che quei donatori fossero detenuti condannati a morte: “I rapporti clinici raccontano decine di casi in cui i donatori di organi erano vivi quando sono iniziate le operazioni” scrivono i medici Jacob Lavee e Matthew P. Robertson che hanno firmato l’articolo apparso nella sezione commenti del quotidiano economico finanziario. Questa pratica, ufficialmente interrotta nel 2015 e la cui reale entità è sconosciuta, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) “Nuove prove che ini chirurghi sono diventati carnefici“. È stato pubblicato dal Wall Street Journal il 31 maggio scorso un articolo in cui viene raccontato come, grazie a una metanalisi di oltre 124mila pubblicazioni scientifiche e lodi oltre 2800 documenti, siano emersi casi did’organo avvenuti prima che per il “donatore” fosse dichiarata legittimamente la morte cerebrale. L’ipotesi è che quei donatori fosserocondannati a morte: “I rapporti clinici raccontano decine di casi in cui i donatori di organi erano vivi quando sono iniziate le operazioni” scrivono i medici Jacob Lavee e Matthew P. Robertson che hanno firmato l’articolo apparso nella sezione commenti del quotidiano economico finanziario. Questa pratica, ufficialmente interrotta nel 2015 e la cui reale entità è sconosciuta, è ...

Advertising

gabrielepx : RT @danielebanfi83: A quelli del siero genico sperimentale va raccontato che la tecnologia a mRNA è in studio da anni e che ci consentirà d… - Ale74terni : RT @danielebanfi83: A quelli del siero genico sperimentale va raccontato che la tecnologia a mRNA è in studio da anni e che ci consentirà d… - CBorgonetti : RT @danielebanfi83: A quelli del siero genico sperimentale va raccontato che la tecnologia a mRNA è in studio da anni e che ci consentirà d… - max_liber : RT @danielebanfi83: A quelli del siero genico sperimentale va raccontato che la tecnologia a mRNA è in studio da anni e che ci consentirà d… -