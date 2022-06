Tempesta d'amore puntate 5 - 11 giugno: 2022 al Fürstenhof arriva un vecchio amico di Rosalie (Di giovedì 2 giugno 2022) Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, che andranno in onda dal 5 all'11 giugno 2022 su Rete 4, ne vedremo delle belle. Problemi in arrivo per Hildegard e Alfons, che dovranno lasciare la loro casa a causa del tetto pericolante. Anche Maja avrà il suo bel daffare visto che non avrà abbastanza denaro per condurre i cavalli al luogo della vendita e si rifiuterà di rivolgersi ad Hannes. Come se ciò non bastasse, la ragazza avrà un incontro nella foresta con Florian e dovrà fare i conti con una confessione inaspettata di lui. Anticipazioni Tempesta d'amore all'11 giugno: Hannes compra i Lipizzani Maja e Selina saranno alle prese con un problema riguardante il trasporto dei cavalli che dovranno essere venduti, ma senza soldi non possono ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 2 giugno 2022) Nelle nuovedid', che andranno in onda dal 5 all'11su Rete 4, ne vedremo delle belle. Problemi in arrivo per Hildegard e Alfons, che dovranno lasciare la loro casa a causa del tetto pericolante. Anche Maja avrà il suo bel daffare visto che non avrà abbastanza denaro per condurre i cavalli al luogo della vendita e si rifiuterà di rivolgersi ad Hannes. Come se ciò non bastasse, la ragazza avrà un incontro nella foresta con Florian e dovrà fare i conti con una confessione inaspettata di lui. Anticipazionid'all'11: Hannes compra i Lipizzani Maja e Selina saranno alle prese con un problema riguardante il trasporto dei cavalli che dovranno essere venduti, ma senza soldi non possono ...

