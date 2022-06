Sicurezza a Napoli, intensificati i controlli in piazza Garibaldi (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per contrastare le criticità registrate in pizza Garibaldi a Napoli – di cui si è discusso nel corso dell’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza pubblica in Prefettura -, l’Assessore alla Legalità Antonio De Iesu ha dato indirizzo alla Polizia Locale di protrarre i servizi fino alle 24 (il servizio è già partito lo scorso 31 maggio) per meglio contrastare nella piazza e nelle zone limitrofe la presenza dei mercatini abusivi di materiale recuperato dai rifiuti urbani. La Polizia Locale è attiva da diversi mesi in tutta l’area di piazza Garibaldi per contrastare i fenomeni di degrado, assicurando il presidio di quel territorio in continuità dalle 08.30 fino alle 20.30. Con la nuova disposizione tre pattugliein auto, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Per contrastare le criticità registrate in pizza– di cui si è discusso nel corso dell’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e lapubblica in Prefettura -, l’Assessore alla Legalità Antonio De Iesu ha dato indirizzo alla Polizia Locale di protrarre i servizi fino alle 24 (il servizio è già partito lo scorso 31 maggio) per meglio contrastare nellae nelle zone limitrofe la presenza dei mercatini abusivi di materiale recuperato dai rifiuti urbani. La Polizia Locale è attiva da diversi mesi in tutta l’area diper contrastare i fenomeni di degrado, assicurando il presidio di quel territorio in continuità dalle 08.30 fino alle 20.30. Con la nuova disposizione tre pattugliein auto, ...

