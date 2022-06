"Sciopero della fame contro il bavaglio sui 5 referendum". Calderoli e i radicali sollecitano il Colle (Di giovedì 2 giugno 2022) Il leghista e il partito fondato da Pannella accusano: "Facciamo crollare il muro di silenzio dei media sulla consultazione del 12 giugno". Salvini: "Stanno rubando la democrazia. Il capo dello Stato si faccia sentire in Rai" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 giugno 2022) Il leghista e il partito fondato da Pannella accusano: "Facciamo crollare il muro di silenzio dei media sulla consultazione del 12 giugno". Salvini: "Stanno rubando la democrazia. Il capo dello Stato si faccia sentire in Rai"

