Salvini e gli incontri segreti con le ambasciate: cosa sta architettando il leader della Lega? (Di giovedì 2 giugno 2022) La bomba sganciata da Domani sugli incontri fra Salvini e l'ambasciatore russo. E chi è il nuovo sedicente esperto consulente per la politica estera, Antonio Capuano? E' del giornale 'Domani' la bomba sganciata sul leader della Lega Matteo Salvini. Nell'articolo a firma di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian emerge come, oramai da mesi, i servizi segreti italiani fossero al corrente di quando e come Matteo Salvini si incontrasse nella capitale con esponenti della diplomazia russa. Non per spiare Salvini, precisano i giornalisti, ma poiché villa Abamelek, la sede dell'ambasciata della federazione russa a capo della quale si trova Sergej Razov è costantemente sotto ...

