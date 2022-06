Noah Schnapp sulla presunta omosessualità di Will in Stranger Things (Di giovedì 2 giugno 2022) Moltissimi fan di Stranger Things da anni si interrogano sull’orientamento di Will. I dubbi sono aumentati quando nella terza stagione Mike dice all’amico: “Non è colpa mia se a te non piacciono le ragazze“. Inoltre qualcuno ha notato che nei nuovi episodi Will ha realizzato un progetto su Alan Turing, famoso matematico arrestato per la sua omosessualità. In una recente intervista Noah Schnapp ha spiegato che il personaggio che interpreta potrebbe anche essere gay, ma che lui e la produzione non hanno mai affrontato il tema. “Senza rivelare cosa accadrà nel Volume 2, immagino di poter dire che non ci sono molti incidenti casuali in Stranger Things. C’è una chiara intenzione, una strategia e si pensa a ogni personaggio e al suo ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 giugno 2022) Moltissimi fan dida anni si interrogano sull’orientamento di. I dubbi sono aumentati quando nella terza stagione Mike dice all’amico: “Non è colpa mia se a te non piacciono le ragazze“. Inoltre qualcuno ha notato che nei nuovi episodiha realizzato un progetto su Alan Turing, famoso matematico arrestato per la sua. In una recente intervistaha spiegato che il personaggio che interpreta potrebbe anche essere gay, ma che lui e la produzione non hanno mai affrontato il tema. “Senza rivelare cosa accadrà nel Volume 2, immagino di poter dire che non ci sono molti incidenti casuali in. C’è una chiara intenzione, una strategia e si pensa a ogni personaggio e al suo ...

aziraa__ : 2 EPISODIO DI #Strangerthings - Undi senza poteri non ce la faccio sono debole - la cosa si sta facendo più horro… - jnkoovs : Te amo noah schnapp - moonreids : mio figlio ignorato nelle ultime due stagioni e ridotto quasi a personaggio secondario quando è indubbiamente il mi… - glooit : Stranger Things 4: Will è gay? La risposta di Noah Schnapp leggi su Gloo - gebisst : noah schnapp e charles leclerc devono avere un genitore in comune #StrangerThings -