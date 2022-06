Advertising

sportli26181512 : Newcastle: Ekitike ad un passo, l'offerta choc che ha convinto il Reims: Secondo quanto riferisce la stampa frances… - Livia_DiGioia : RT @AConan_Doyle: Ekitike, Haller e Sasa Kalajdzic tre attaccanti di prima fascia al centro di queste infuocate ore di mercato Newcastle e… - MMiele19 : @AConan_Doyle Ekitike lo danno già per fatto al newcastle - GRealta : RT @AConan_Doyle: Ekitike, Haller e Sasa Kalajdzic tre attaccanti di prima fascia al centro di queste infuocate ore di mercato Newcastle e… - AConan_Doyle : Ekitike, Haller e Sasa Kalajdzic tre attaccanti di prima fascia al centro di queste infuocate ore di mercato Newca… -

Commenta per primo Secondo il Telegraph , l'attaccante 19enne del Reims Hugoè conteso da Bayern Monaco eA Monaco, intanto, avrebbero già individuato il suo sostituto: si tratta di Hugo, 19enne attaccante francese del Reims seguito anche dae Manchester United, con una valutazione ...Newcastle are closing in on the signing of the striker Hugo Ekitike after Reims accepted an offer of €30m (£25.6m) plus up to €5m in add-ons. A deal for a player they first targeted in January will go ...Newcastle made a breakthrough in the transfer market on Wednesday night. Multiple outlets reported an agreement has been reached to sign Reims forward Hugo Ekitike. The player is expected to sign a ...