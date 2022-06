Nainggolan: «In Belgio sto bene. Mourinho mi mandò un messaggio…» (Di giovedì 2 giugno 2022) Il centrocampista dell’Anversa Nainggolan ha parlato della sua esperienza in Belgio e del suo futuro Radja Nainggolan, centrocampista dell’Anversa, in una intervista a Rete Sport ha parlato della sua esperienza in Belgio e del suo futuro. Belgio E FUTURO – «Sto bene qui in Belgio, ho passato però 17 anni in Italia, non è una cosa da buttare via, se mi chiamasse qualcuno ci penserei ma sto bene qui». Mourinho – «Bella intesa tra me e lui? Dovremmo chiederlo a lui. Diversi anni fa, mi mandò un messaggio e mi disse che mi avrebbe richiamato ma poi non lo fece, all’epoca era a Manchester il mister». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Il centrocampista dell’Anversaha parlato della sua esperienza ine del suo futuro Radja, centrocampista dell’Anversa, in una intervista a Rete Sport ha parlato della sua esperienza ine del suo futuro.E FUTURO – «Stoqui in, ho passato però 17 anni in Italia, non è una cosa da buttare via, se mi chiamasse qualcuno ci penserei ma stoqui».– «Bella intesa tra me e lui? Dovremmo chiederlo a lui. Diversi anni fa, miun messaggio e mi disse che mi avrebbe richiamato ma poi non lo fece, all’epoca era a Manchester il mister». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Nainggolan svela un retroscena su #Mourinho - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Nainggolan: 'Sto bene in Belgio, ma se chiamasse qualcuno dall'Italia ci penserei' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Nainggolan: 'Sto bene in Belgio, ma se chiamasse qualcuno dall'Italia ci penserei' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Nainggolan: 'Sto bene in Belgio, ma se chiamasse qualcuno dall'Italia ci penserei' - napolimagazine : IL PENSIERO - Nainggolan: 'Sto bene in Belgio, ma se chiamasse qualcuno dall'Italia ci penserei' -