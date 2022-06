Milan, Scaroni: «Con RedBird salto in avanti. Maldini e Cardinale d’accordo su tutto» (Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidente del Milan Scaroni ha parlato dell’acquisizione del club rossonero da parte di RedBird Paolo Scaroni, presidente del Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell’acquisizione del club rossonero da parte di RedBird. LE PAROLE – «Elliott ha fatto una cavalcata pazzesca. In questi quattro anni abbiamo messo a posto i conti e anche la squadra, tanto che abbiamo vinto lo scudetto quest’anno. RedBird è un fondo specializzato nello sport e quindi mi aspetto che con loro ci sarà un nuovo balzo in avanti del Milan. Ieri Paolo Maldini ha parlato con Gerry Cardinale. Si sono incontrati, gli ha parlato dei suoi progetti e mi sembra che abbia ottenuto un accordo generale. Mi aspetto che il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidente delha parlato dell’acquisizione del club rossonero da parte diPaolo, presidente del, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell’acquisizione del club rossonero da parte di. LE PAROLE – «Elliott ha fatto una cavalcata pazzesca. In questi quattro anni abbiamo messo a posto i conti e anche la squadra, tanto che abbiamo vinto lo scudetto quest’anno.è un fondo specializzato nello sport e quindi mi aspetto che con loro ci sarà un nuovo balzo indel. Ieri Paoloha parlato con Gerry. Si sono incontrati, gli ha parlato dei suoi progetti e mi sembra che abbia ottenuto un accordo generale. Mi aspetto che il ...

Advertising

AntoVitiello : Gerry #Cardinale a Milano dopo aver incontrato Scaroni, Gazidis e Furlani. In programma anche colloqui con #Maldini… - cmdotcom : #Milan , ecco Gerry Cardinale: prime immagini del numero di #RedBird , incontro con Scaroni e Gazidis - AntoVitiello : 'Sono contento che sia arrivato in tempo, in modo da poter affrontare i prossimi impegni ed in particolare il merca… - BluCyber_ : RT @AntoVitiello: Scaroni a Sky: '#Maldini? Ha parlato con Cardinale dei suoi progetti, mi sembra abbia ottenuto un accordo generale. Mi as… - GianniVaretto : RT @AntoVitiello: Scaroni a Sky: '#Maldini? Ha parlato con Cardinale dei suoi progetti, mi sembra abbia ottenuto un accordo generale. Mi as… -