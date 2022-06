Le ragioni del grande sì della Danimarca alla difesa comune europea (Di giovedì 2 giugno 2022) La Danimarca prenderà parte alle missioni militari dell’Unione europea e alla cooperazione difensiva comunitaria. Il referendum, svoltosi mercoledì nel Paese scandinavo, ha visto il 66.9 per cento di voti favorevoli all’abolizione della clausola di esenzione in materia negoziata tra Copenaghen e Bruxelles nel 1993. L’anno prima gli elettori danesi avevano votato contro il Trattato di Maastricht e avevano cambiato idea solo dopo che Copenaghen aveva ottenuto 4 esenzioni, dagli affari interni alla giustizia passando per la politica monetaria e quella difensiva, nella cooperazione con l’Unione europea. L’affluenza, che ha raggiunto il 65.6 per cento degli aventi diritto, è stata la seconda più bassa della storia danese in un referendum e questo testimonia quanto l’anima ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 2 giugno 2022) Laprenderà parte alle missioni militari dell’Unionecooperazione difensiva comunitaria. Il referendum, svoltosi mercoledì nel Paese scandinavo, ha visto il 66.9 per cento di voti favorevoli all’abolizioneclausola di esenzione in materia negoziata tra Copenaghen e Bruxelles nel 1993. L’anno prima gli elettori danesi avevano votato contro il Trattato di Maastricht e avevano cambiato idea solo dopo che Copenaghen aveva ottenuto 4 esenzioni, dagli affari internigiustizia passando per la politica monetaria e quella difensiva, nella cooperazione con l’Unione. L’affluenza, che ha raggiunto il 65.6 per cento degli aventi diritto, è stata la seconda più bassastoria danese in un referendum e questo testimonia quanto l’anima ...

