La Gazzetta | “Dybala aspetta l’Inter No a Borussia | Siviglia e Newcastle”

Paulo Dybala aspetta l'Inter. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato dell'attaccante argentino, in uscita a parametro zero dalla Juventus. La Champions League è la pre-condizione per dire sì a qualsiasi offerta, ecco perché è arrivato un 'no' secco all'offerta del nuovo Newcastle saudita. Ma sono arrivati i rifiuti anche ad altri sondaggi: Borussia Dortmund e Siviglia. La società andalusa piace di più rispetto alle altre squadre, la risposta però è stata la stessa. SportFace.

