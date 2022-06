Kiev: truppe russe nel centro di Severodonetsk Invasione dell'Ucraina (Di giovedì 2 giugno 2022) Novantanove giorni dall’inizio dell’Invasione russa. L’Ucraina riceverà dagli Stati Uniti armi non finalizzate a colpire nel territorio russo ma a difendere con maggiore efficacia il proprio territorio. Secondo le autorità ucraine, i russi hanno raggiunto il centro di Severodonetsk, ormai prossima alla capitolazione. Due ore di gioia alle quali non siamo abituati: così il presidente Zelenski commenta Scozia-Ucraina 1-3, con la nazionale Ucraina che ha superato la semifinale playoff per la qualificazione al campionato mondiale di calcio. Domenica finale con il Galles. L'articolo Kiev: truppe russe nel centro di Severodonetsk <small ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 2 giugno 2022) Novantanove giorni dall’iniziorussa. L’riceverà dagli Stati Uniti armi non finalizzate a colpire nel territorio russo ma a difendere con maggiore efficacia il proprio territorio. Secondo le autorità ucraine, i russi hanno raggiunto ildi, ormai prossima alla capitolazione. Due ore di gioia alle quali non siamo abituati: così il presidente Zelenski commenta Scozia-1-3, con la nazionaleche ha superato la semifinale playoff per la qualificazione al campionato mondiale di calcio. Domenica finale con il Galles. L'articoloneldi

