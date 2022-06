Giubileo di Platino della regina Elisabetta II, il programma completo: colpo di scena finale (Di giovedì 2 giugno 2022) Oggi, 2 giugno, cominceranno le celebrazioni del Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Il Regno Unito festeggerà i settant’anni di trono della sovrana fino al 5 giugno. Il programma ufficiale prevede vari eventi, ma la presenza di Elisabetta II, novantaseienne, verrà decisa solo all’ultimo, sulla base delle sue condizioni di salute. A Londra sono arrivati L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Oggi, 2 giugno, cominceranno le celebrazioni deldi. Il Regno Unito festeggerà i settant’anni di tronosovrana fino al 5 giugno. Ilufficiale prevede vari eventi, ma la presenza diII, novantaseienne, verrà decisa solo all’ultimo, sulla base delle sue condizioni di salute. A Londra sono arrivati L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Cucina_Italiana : 70 anni di regno, 70 ricette approvate dalla Regina Elisabetta! ?? #PlatinumJubilee #QueenElizabeth #HM70 - MassimGiannini : RT @LaStampa: Gran Bretagna, al via le celebrazioni per il Giubileo di Platino della regina - QuelloConLaCana : RT @jeperego: Wow wow wow! Le foto della regina Elisabetta proiettate sulle pietre di Stonehenge per il Giubileo di platino sono un omaggio… - LaStampa : Gran Bretagna, al via le celebrazioni per il Giubileo di Platino della regina - mattinodipadova : Gran Bretagna, al via le celebrazioni per il Giubileo di Platino della regina -