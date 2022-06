Festa del 2 giugno, il presidente Mattarella non ha invitato al Quirinale gli ambasciatori di Russia e Bielorussia (Di giovedì 2 giugno 2022) Alla cerimonia, tenutasi al Quirinale, per la ricorrenza della Festa della Repubblica italiana due erano i grandi assenti: gli ambasciatori di Russia e BieloRussia. Alla cerimonia al Quirinale in occasione del 2 giugno due le assenze che sono state notate: quella dell’ambasciatore della Russia Serghey Razov e quella dell’ ambasciatore della BieloRussia, Vladimir Vasilkov. I L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 2 giugno 2022) Alla cerimonia, tenutasi al, per la ricorrenza delladella Repubblica italiana due erano i grandi assenti: glidie Bielo. Alla cerimonia alin occasione del 2due le assenze che sono state notate: quella dell’ambasciatore dellaSerghey Razov e quella dell’ ambasciatore della Bielo, Vladimir Vasilkov. I L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Domani, #2giugno, celebreremo la Festa della nostra Repubblica, nata per volontà del popolo italiano s… - robersperanza : Buon 2 Giugno. Oggi, per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla ce… - RaiCultura : Concerto per la Festa della Repubblica, dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del @Quirinale. Il M° Myung-Whung Chu… - lineeconfuse : RT @Nome__Cognome: @squopellediluna Quando mi dicono che mia figlia è nata il giorno della festa della Repubblica, io rispondo 'è nata il g… - Ema_n_u_e_l_e : RT @GrandeOrienteit: Buona #FestaDellaRepubblica dal Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia Stefano Bisi, nel segno di #GiuseppeGaribaldi… -