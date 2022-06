Advertising

moraismario61 : RT @Glicine00153383: Fermati con mè fermati questa notte, e tu capirai l'origine di tutte le poesie, Possiederai il bene della terra e del… - MassimoGll : @GiovaValentini lo fa per prendere punti al @fantacitorio Diego fermati, stai facendo danni enormi alla politica c… - a_lambardi : @xLightingBlade @Nati_B_88 @GiovanniToti In Crimea l'Ucraina è stata buona perché i militari russi là erano già pre… - AnnaP1953 : RT @shaax85: @bioillogic La villetta accanto alla mia sono 4 mesi che ha l'impalcatura e il tetto parzialmente demolito con i lavori subito… - Emilystellaemi2 : RT @shaax85: @bioillogic La villetta accanto alla mia sono 4 mesi che ha l'impalcatura e il tetto parzialmente demolito con i lavori subito… -

leggo.it

... quando sono statidalla polizia hanno cercato di ingoiare. Sono finiti in manette due uomini, un tedesco di 37 anni e uno spagnolo di 42, arrestati in viale Monza a Milanol'accusa di ...... " Dopo due anni di pandemia, in cui gli eventi si sono, per noi è molto importante tornare in mezzo alla gente e poterci esibireil pubblico. Ed è fantastico vedere tutte queste persone ... Fermati con 60mila euro in contanti, cercano di mangiare la droga: in manette un tedesco e uno spagnolo Trasportavano in auto banconote per circa 60mila euro e avevano addosso qualche grammo di coca e hashish che, quando sono stati fermati dalla polizia hanno cercato di ingoiare.PARIGI - Niente da fare per Martina Trevisan, sconfitta nettamente in semifinale dalla giovane statunitense Coco Gauff ...