Conte cerca il bagno di folla e non lo trova I suoi comizi sono un flop e il suo tour elettorale pure

Giuseppe Conte sta girando l'Italia per tentare di risollevare le sorti di un M5S candidato alla sconfitta il prossimo 12 giugno. E non solo perché il Movimento non esprime un candidato in nessuno dei 26 capoluoghi in cui si vota c'è un candidato sindaco espressione del M5S ma soprattutto perché i voti di lista saranno esigui e nessuno se lo nasconde all'interno del partito. L'ex premier, racconta Il Giornale, è stato da ultimo a Civitanova Marche per sostenere la candidata Silvia Squadroni, e a Guidonia dove l'ex sindaco, il grillino Michel Barbet non si ripresenta per fare posto ad Alberto Cuccuru, espressione di una coalizione progressista di centrosinistra. Ebbene, a Guidonia "gli alleati hanno disertato in massa quasi a voler prendere le distanze da 5 anni di fallimenti grillini". Insomma i suoi comizi sono un flop e il suo tour elettorale pure.

