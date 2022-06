Calciomercato: Dybala 'In Italia sono felice e a mio agio' (Di giovedì 2 giugno 2022) L'attaccante argentino: "sono abbastanxa calmo, le persone con cui lavoro sono attente" LONDRA (INGHILTERRA) - "In Italia sono molto a mio agio. Mi piacerebbe ancora conoscere altri campionati come ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) L'attaccante argentino: "abbastanxa calmo, le persone con cui lavoroattente" LONDRA (INGHILTERRA) - "Inmolto a mio. Mi piacerebbe ancora conoscere altri campionati come ...

Advertising

calciomercatoit : ??CMIT TV - Fabio Bergomi: '#Lukaku alla Tonali. L’#Inter vuole prenderlo attorno agli 80/90 milioni, pagando 20 il… - Gazzetta_it : Calciomercato #Dybala, messaggio all'Inter: 'In Italia mi sento a casa. Lautaro, un fenomeno' - Gazzetta_it : Dybala vuole solo l'Inter: dice no a Newcastle, Siviglia e Borussia Dortmund #calciomercato - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Dybala 'In Italia sono felice e a mio agio' - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Calciomercato #Dybala, messaggio all'Inter: 'In Italia mi sento a casa. Lautaro, un fenomeno' -