Atalanta, in dubbio il futuro di Ilicic: ci pensano Cremonese e Monza (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilicic potrebbe lasciar l'Atalanta per restare in Serie A e farsi un'ultima stagione da titolare: ci pensano Cremonese e Monza Le strade tra Ilicic e l'Atalanta potrebbero separarsi in estate. Dopo una stagione di bassi più che alti, lo sloveno potrebbe cambiare aria soprattutto per giocarsi le sue carte da titolare in Serie A. Cremonese e Monza, le due neo promosse ci stanno pensando per arricchire il proprio reparto offensivo. Lo riporta Il Giorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

