(Di giovedì 2 giugno 2022)ina causa delle alte temperature. Come vestirsi e dove non sostare per non essere punti dalle fastidiose insidie. L’estate arriva e con la bella stagione sono… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ultimaparola.com

In particolare c'è allarme per la zanzara tigre Il boom della zanzara tigre Perché preoccupa la zanzara tigre Il sistema di sorveglianza antiè già inOcchio agli irrigatori anti - ...... Articolo : Zanzara coreana, è già: un pool per frenarne l'invasione Articolo : Lotta preventiva alla zanzara tigre Trattamenti contro i focolai Articolo : Firenze, il Comune sfida le:... Allerta zanzare, sciami in arrivo con il caldo: i rimedi per tener lontano gli insetti ronzanti Il 70% delle zanzare presenti a Torino e in provincia nascono all'interno di allevamenti inconsapevoli domestici. Sottovasi, giocattoli dimenticati sui balconi, secchi abbandonati negli angoli dei nos ...Allarme per la zanzara tigre in aumento a causa del caldo improvviso e del ritardo nella profilassi. Occhio agli irrigatori da giardino ...