Alberto Genovese | il processo per stupro | «La ragazza ora è invalida | non può più fare la modella»

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 2 giugno 2022) «Èpermanente al 40%, ha problemi fisici e psicologici e non può piùla, il lavoro che faceva». Così l’avvocato Luigi Liguori ha descritto le condizioni della giovane violentata, secondo l’accusa, nell’ottobre 2020, quando aveva 18 anni, nell’attico di lusso vicino al Duomo di Milano da, ain abbreviato per quegli abusi e pure per quelli nei confronti di un’altra, sempre stordita con un mix di droghe, nel luglio precedente in una villa a Ibiza. Il legale Liguori, che rappresenta la vittima come parte civile, ha ricordato che i danni subiti dalla giovane sono stati calcolati per una cifra che arriva ad un milione e mezzo di euro. L’ex imprenditore del web nella scorsa udienza aveva offerto 130mila euro come ...