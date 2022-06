Will Smith e lo schiaffo a Chris Rock, Jada Pinkett Smith spera in una riconciliazione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Jada Pinkett Smith ha parlato dello schiaffo dato dal marito Will Smith agli Oscar 2022 a Chris Rock dichiarando che spera in una riconciliazione. Jada Pinkett Smith ha parlato dello schiaffo dato dal marito Will Smith sul palco degli Oscar a Chris Rock dichiarando che spera in una riconciliazione tra i due. L'attrice ha affrontato la questione durante il suo nuovo episodio di Red Table Talk in cui ha parlato anche dell'alopecia contro cui lotta da tempo. Jada ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 giugno 2022)ha parlato dellodato dal maritoagli Oscar 2022 adichiarando chein unaha parlato dellodato dal maritosul palco degli Oscar adichiarando chein unatra i due. L'attrice ha affrontato la questione durante il suo nuovo episodio di Red Table Talk in cui ha parlato anche dell'alopecia contro cui lotta da tempo....

Advertising

BestMovieItalia : Will Smith: Jada Pinkett Smith rompe finalmente il silenzio sullo schiaffo a Chris Rock. E le sue parole sono sorpr… - RollingStoneita : Caso Will Smith, parla (finalmente) Jada Pinkett: ecco cosa ha detto sul 'fattaccio' degli Oscar - Danielcosadici : Chissà se a Will Smith gli è scesa - bastaunminuto : Io l'ho sempre sostenuto perché ci sono legata, ma dalla questione di Maya e di Will Smith mi ha incominciato a sto… - jkbonsai : io mi sto non ironicamente nutrendo di questo drama secondo me a breve assisteremo ad una rissa che a confronto wil… -