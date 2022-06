VIDEO / Icardi, faccia a faccia con un gorilla. Poi “bacia” in bocca una giraffa! (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mauro Icarci e Wanda Nara sono in vacanza in Ruanda: ecco le stories pubblicate dall'attaccante del Psg Leggi su golssip (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mauro Icarci e Wanda Nara sono in vacanza in Ruanda: ecco le stories pubblicate dall'attaccante del Psg

Advertising

MediasetTgcom24 : Mauro Icardi in Ruanda fa la pipì con accanto un gorilla #mauroicardi #ruanda - WinamaxSport : Ok Mauro Icardi. - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Icardi fa pipì accanto al gorilla (e bacia sulla bocca una giraffa): il video diventa virale - tacc94 : RT @MediasetTgcom24: Mauro Icardi in Ruanda fa la pipì con accanto un gorilla #mauroicardi #ruanda - Eamlaen : RT @MediasetTgcom24: Mauro Icardi in Ruanda fa la pipì con accanto un gorilla #mauroicardi #ruanda -