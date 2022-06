Ursula von der Leyen | Viggo Mortensen e Jodie Foster | star poliglotte che parlano anche italiano

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 1 giugno 2022) MILANO – Secondo le stime più della metà della popolazione mondiale parla due o più lingue differenti e di questa percentuale fanno partediversi personaggi pubblici. A tal proposito il portale di apprendimento online Preply ha condotto un’analisi al fine di identificare quali sono i personaggi famosi chepiù lingue e quali di loro. Sul gradino più alto del podio troviamo Jackie Chan. L’attore originario di Hong Kong è in grado di parlare ben 9 lingue, tra cuiil linguaggio dei segni. Al secondo posto troviamo Papa Francesco, la cui madrelingua è lo spagnolo e che è in grado di parlare 8 lingue, tra le quali il latino e l’ebraico. Terzo posto per l’attore. Aragorn de Il signore degli anelli, sa parlare 7 lingue ...