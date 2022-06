Ultime Notizie Roma del 01-06-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 giugno 2022)dailynews radiogiornale mercoledì primo giugno Buon pomeriggio dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno nel primo giorno di guerra in Ucraina fa notizia all’editoriale pubblicato sul New York Times a firma di Joe biden il presidente degli Stati Uniti annunciato l’invio a chi è di sistemi missilistici più avanzati si tratterebbe di missili spiegano fonti dell’amministrazione americana con una gittata di 80 km non stiamo incoraggiando ho consentendo al Ucraina di colpire oltre i suoi confini fretta spiegare biden nel suo editoriale non vogliamo prolungare la guerra solo per infliggere dolore alla Russia Ne cerchiamo un conflitto tra nato e Russia per quanto non sia d’accordo con Giusy ne trovi le sue azioni un oltraggio gli Stati Uniti non cercheranno di rovesciarlo finché Washington ai nostri alleati non si erano attaccati non saremo direttamente coinvolti in ...