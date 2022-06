Ultime Notizie – ‘Pellegrino’ speciale all’udienza del Papa, spunta un falco (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un ‘Pellegrino’ speciale è stato recuperato questa mattina dagli agenti della polizia dell’Ispettorato Vaticano nei pressi di Piazza San Pietro a Roma mentre stava iniziando, come ogni mercoledì, l’udienza generale del Papa. Si tratta di un falco ‘Pellegrino’ di pochi mesi con difficoltà a volare. Il volatile è stato consegnato al centro della Lipu in via Aldrovandi. Il falco pellegrino è considerato l’animale più veloce in natura: in volo può raggiungere infatti i 320 chilometri orari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) Unè stato recuperato questa mattina dagli agenti della polizia dell’Ispettorato Vaticano nei pressi di Piazza San Pietro a Roma mentre stava iniziando, come ogni mercoledì, l’udienza generale del. Si tratta di undi pochi mesi con difficoltà a volare. Il volatile è stato consegnato al centro della Lipu in via Aldrovandi. Ilpellegrino è considerato l’animale più veloce in natura: in volo può raggiungere infatti i 320 chilometri orari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

