Ultime Notizie – Craxi | ecco il busto che Rieti gli dedica

Rieti dedica un busto (il primo in Italia) a Bettino Craxi, e lo inaugura nel giorno della festa della Repubblica. La scultura, donata al Comune dalla Fondazione Craxi, verrà installata presso l'omonima piazza nel quartiere di Campoloniano. All'evento, domani alle 18, parteciperanno il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, gli amministratori comunali, i figli del defunto leader del Psi Bobo e Stefania, e l'ex consigliere regionale del Lazio Donato Robilotta.

