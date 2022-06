Ucraina, come funzionano i sistemi missilistici avanzati che Joe Biden vuole inviare a Kiev? (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si chiamano Himars, e sono un sistema lanciarazzi multiplo leggero (Mlrs), un'unità mobile in grado di lanciare simultaneamente più missili a guida di precisione, non abbastanza lontano però da ... Leggi su globalist (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si chiamano Himars, e sono un sistema lanciarazzi multiplo leggero (Mlrs), un'unità mobile in grado di lanciare simultaneamente più missili a guida di precisione, non abbastanza lontano però da ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #EUCO, Draghi: È stata riaffermata l'unità dell’azione dell’UE e di tutta l’Alleanza e ribadito come Putin non poss… - ilpost : Negli ultimi giorni la vicenda della visita in Russia di Salvini per proporsi come intermediario per la pace con l’… - Adnkronos : Gli #StatiUniti stanno inviando all'#Ucraina il sistema missilistico noto come Himars, in grado di lanciare missili… - Gianluc54410558 : RT @_Nico_Piro_: #1giugno finalmente è possibile fare un punto sulla situazione sul campo nella #guerra #Ucraina #Russia Perchè finalmente?… - nunziapenelope : RT @Mario_Mantovani: Considerazioni #Visco @bancaditalia ?? la divisione in blocchi è un danno x tutti ancor più per i poveri ?? #demogr… -