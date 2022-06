Ucraina, Biden: “Usa invieranno sistemi missilistici avanzati” (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno fornendo all’Ucraina “sistemi missilistici e munizioni più avanzati” per colpire “obiettivi strategici”. Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un editoriale del New York Times, spiegando che gli Usa “non stanno incoraggiando o consentendo a Kiev di colpire oltre i suoi confini. Non vogliamo prolungare la guerra solo per infliggere dolore alla Russia”. Appena lunedì Biden aveva affermato che gli Stati Uniti non avrebbero inviato a Kiev missili a lungo raggio in grado di colpire Mosca e il territorio russo” L’obiettivo di Washington è “vedere un’Ucraina democratica, indipendente, sovrana e prospera in possesso dei mezzi per scoraggiare e difendersi da ulteriori aggressioni”. Il nuovo carico di armi “consentirà ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno fornendo all’e munizioni più” per colpire “obiettivi strategici”. Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joein un editoriale del New York Times, spiegando che gli Usa “non stanno incoraggiando o consentendo a Kiev di colpire oltre i suoi confini. Non vogliamo prolungare la guerra solo per infliggere dolore alla Russia”. Appena lunedìaveva affermato che gli Stati Uniti non avrebbero inviato a Kiev missili a lungo raggio in grado di colpire Mosca e il territorio russo” L’obiettivo di Washington è “vedere un’democratica, indipendente, sovrana e prospera in possesso dei mezzi per scoraggiare e difendersi da ulteriori aggressioni”. Il nuovo carico di armi “consentirà ...

