Strage in Texas, Matthew McConaughey torna nella città natale e omaggia le vittime – Video

L'attore statunitense Matthew McConaughey è tornato nella sua città natale, a Uvalde in Texas dopo la strage nella quale sono morte 21 persone. L'attore ha visitato il memoriale posto fuori dalla scuola elementare Robb per rendere omaggio alle 21 vittime della sparatoria di massa.

