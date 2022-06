“Salvini è un politico coraggioso”, Alessandro Orsini si supera a CartaBianca (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lo aveva detto in precedenza e lo ha ribadito anche nel corso dalla sua ultima apparizione sugli schermi di Rai 3, ospite immancabile del martedì sera di “CartaBianca”. Mentre si è alzato un coro unanime di critica nei confronti dell’iniziativa (privata, personale e tenendo all’oscuro il governo) di Matteo Salvini in merito a quel viaggio (ora sospeso) in direzione Mosca, Alessandro Orsini torna a esaltare la figura politica del leader della Lega. Lo definisce “coraggioso”, in perfetta linea con il suo pensiero su quel che sta accadendo dallo scorso 24 febbraio in Ucraina. Orsini elogia Salvini e dice che è un “leader politico coraggioso” Il tema della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, ovviamente, era quello di Matteo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lo aveva detto in precedenza e lo ha ribadito anche nel corso dalla sua ultima apparizione sugli schermi di Rai 3, ospite immancabile del martedì sera di “”. Mentre si è alzato un coro unanime di critica nei confronti dell’iniziativa (privata, personale e tenendo all’oscuro il governo) di Matteoin merito a quel viaggio (ora sospeso) in direzione Mosca,torna a esaltare la figura politica del leader della Lega. Lo definisce “”, in perfetta linea con il suo pensiero su quel che sta accadendo dallo scorso 24 febbraio in Ucraina.elogiae dice che è un “leader” Il tema della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, ovviamente, era quello di Matteo ...

