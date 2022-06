Ricette Mattia e Mauro Improta | frittatine di spaghetti alla Nerano

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 1 giugno 2022) La ricetta delledidi, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 1 giugno 2022. Un piatto gustoso per l’estate perché glisono glicon le zucchine e questo diventa una frittata di pasta, delle. In pratica dcucina di Antonella Clerici abbiamo duein una perché prima impariamo come si fa la pasta, la pasta con le zucchine e poi anche ledi pasta. Il tutto è molto goloso perché ovviamente le friggiamo non le cuociamo al forno come invece vorrebbe la dottoressa Evelina ...