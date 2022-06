Omicidio di via Novelli, il medico legale: “Le coltellate inferte con volontà di uccidere” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bergamo. Il corpo di Marwen Tayari, secondo il medico legale Matteo Marchesi, parla di “modalità lesiva tipicamente omicida”. Le sei ferite che il tunisino di 34 anni ha riportato durante la colluttazione con Alessandro Patelli, l’8 agosto del 2021, secondo il consulente della procura sono state inferte con la volontà di uccidere. Questo per tre motivi: il primo è che il coltello è stato utilizzato in modo penetrante, affondandolo nel corpo della vittima e non facendo scorrere la lama sulla pelle; il secondo è la reiterazione, ovvero il numero dei colpi inferti; il terzo riguarda le due regioni “anatomicamente delicate” dove sono state inferte due delle sei coltellate. Tayari infatti è morto per uno shock emorragico dovuto ad un colpo sferrato nella parte sinistra del ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bergamo. Il corpo di Marwen Tayari, secondo ilMatteo Marchesi, parla di “modalità lesiva tipicamente omicida”. Le sei ferite che il tunisino di 34 anni ha riportato durante la colluttazione con Alessandro Patelli, l’8 agosto del 2021, secondo il consulente della procura sono statecon ladi. Questo per tre motivi: il primo è che il coltello è stato utilizzato in modo penetrante, affondandolo nel corpo della vittima e non facendo scorrere la lama sulla pelle; il secondo è la reiterazione, ovvero il numero dei colpi inferti; il terzo riguarda le due regioni “anatomicamente delicate” dove sono statedue delle sei. Tayari infatti è morto per uno shock emorragico dovuto ad un colpo sferrato nella parte sinistra del ...

