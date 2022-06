Nuovi mostri | uomo spende 15mila dollari per diventare un cane Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu – Pensavate di averle viste tutte? Illusi. Non c’è alcun limite alla follia, o alla decadenza se più vi aggrada. Certo è che serve applicazione per tirar fuori qualcosa di ancor più assurdo di quanto già prodotto di questi tempi deliranti. Il premio di oggi, in tal senso, non può che andare al cosplayer giapponese Tokyo-San. Cosa avrà mai fatto costui? Ha deciso diun, sborsando la bellezza dieuro per realizzare cotanto sogno. L’che ha spesoperunPer l’esattezza questo impareggiabile tizio si è trasformato in un Collie. Da appassionato di travestimenti, nel caso dei cosplayer in particolare da personaggi di manga,giochi o cartoni animati nipponici. “Ho scelto ...