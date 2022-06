Nocera | De Martino e Marro | “Allarme inquinamento | servono subito le centraline”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI candidati della lista “Uniti per il Futuro” in appoggio del candidato sindaco Romano, DeAlfonso eBianca, annunciano che potenzieranno il sistema di monitoraggio dell’atmosferico a. “Fa rabbia – dichiarano – sentir parlare di tutela dell’ambiente e contrasto all’candidati che hanno governato per dieci anni senza concludere nulla. Questi candidati dimenticano che grazie a loro nel territorio diesiste una sola centralina per il rilevamento degli inquinanti atmosferici. Ripetiamo, una sola centralina. Poco più di niente se consideriamo il grado di congestionamento raggiunto nelle principali arterie negli ultimi mesi e la presenza di una Strada Statale trafficata anche da mezzi pesanti”. “A partire dal ...