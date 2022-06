Nazionale | Chiellini | “Sarà come la prima volta | un’emozione unica”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 giugno 2022) “Questa maglia l’ho sognata. Per questa maglia ho combattuto. Con questa maglia ho vinto. Di questa maglia amo tutto. In questa maglia ho sempre creduto. Da questa maglia ho imparato tanto. Su questa maglia ho pianto. A questa maglia ho dedicato ogni pensiero. Adesso è arrivato il momento di indossarla per l’ultima. Ela. Che non finirà mai”. Queste le parole scritte su Instagram del capitano della, alla sua ultima in azzurro, Giorgio. Immediata la risposta del profilo della: “Grazie Giorgio, Grazie Capitano”, con tanto di video delle tante presenze diin azzurro. SportFace.