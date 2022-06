Nations League, Spagna: infortunio muscolare per Thiago Alcantara, lascia il ritiro (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tegola in casa Spagna. Il centrocampista del Liverpool Thiago Alcantara si è fermato oggi per un problema muscolare, che lo costringerà così a saltare tutte le partite che la Nazionale iberica disputerà nei prossimi giorni. Nonostante questa pesante assenza, il CT Luis Enrique ha deciso di non convocare nessuno al suo posto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tegola in casa. Il centrocampista del Liverpoolsi è fermato oggi per un problema, che lo costringerà così a saltare tutte le partite che la Nazionale iberica disputerà nei prossimi giorni. Nonostante questa pesante assenza, il CT Luis Enrique ha deciso di non convocare nessuno al suo posto. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Juve in ansia per #Vlahovic: ha la pubalgia, cura Juve per ripartire al top - Azzurri : #Nazionale ???? ?? #NationsLeague: gli #Azzurri tornano a ‘San Siro’ in occasione del match con l’#Inghilterra del 2… - Calciodiretta24 : UEFA Nations League 2022/2023, 1° giornata: il programma completo - tuttopuntotv : Dove vedere Italia vs Germania di UEFA Nations League #NationsLeague #ItaliaGermania - Filippomaggi97 : @antonioamodio22 Già...Scalvini e Gnonto penso possano fare lo stesso se non addirittura essere usati da Mancini in Nations League. Vediamo. -