Materiali e smart cities, al Kilometro Rosso i nuovi laboratori di Enea (Di mercoledì 1 giugno 2022) Stezzano. Le nuove frontiere dell'innovazione e della ricerca su Materiali e smart cities incontrano le imprese. Come riporta Adnkronos, Enea entra nel Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso, uno dei principali distretti europei dell'innovazione, con due laboratori dedicati a tecnologie e servizi avanzati nel campo dei 'Materiali e processi industriali sostenibili 4.0' e delle 'Tecnologie per le smart cities'. L'iniziativa dà seguito agli accordi di collaborazione bilaterali siglati dall'Agenzia con Kilometro Rosso, Università degli Studi di Bergamo e Regione Lombardia e prevede un investimento complessivo di 3 milioni di euro, di cui 2 da parte Enea e circa 1 ...

