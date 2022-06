Mascherine e green pass negli stadi dal 1 maggio: tutte le regole e le novità (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tutto pronto perla ratifica delle nuove regole per l’accesso negli stadi, che entreranno in vigore a partire dal 1° maggio 2022, quando il green pass andrà in archivio. Il certificato verde, infatti, non sarà più necessario per andare a vedere una partita, ma servirà soltanto per attestare l’avvenuta vaccinazione. Inoltre negli stadi, essendo all’aperto, non saranno più obbligatorie neanche le Mascherine, che verranno mantenute, invece, per i palazzetti al chiuso. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tutto pronto perla ratifica delle nuoveper l’accesso, che entreranno in vigore a partire dal 1°2022, quando ilandrà in archivio. Il certificato verde, infatti, non sarà più necessario per andare a vedere una partita, ma servirà soltanto per attestare l’avvenuta vaccinazione. Inoltre, essendo all’aperto, non saranno più obbligatorie neanche le, che verranno mantenute, invece, per i palazzetti al chiuso. SportFace.

Advertising

Calvocarlo1 : @antoguerrera Quindi in Galles c'è ancora vita, li credevo tutti morti per non aver adottato misure tipo green pass… - OvileItalia : RT @LaNotiziaTweet: Mascherine e green pass dal 1 giugno 2022, cosa cambia: le nuove regole - MikLen70 : @MicheleBonates3 E che dire della gestione della pandemia? 75mila morti per Covid da quando si è insediato, di cui… - infoitinterno : Green pass e mascherine a giugno, le regole - messveneto : Coronavirus, si cambia ancora: mascherine, scuola e trasporti, ecco le regole per l’estate: Da oggi addio al Green… -