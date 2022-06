Marina di Ragusa | acqua non potabile | ecco dove

(Di mercoledì 1 giugno 2022)– Divieto dell’utilizzo dell’per scopi potabili, alimentari e d’uso per pratiche di igiene personale adinei quartieri di Punta di Mola, Santa Barbara, Gesuiti, Scalo Trapanese fino a via Pescara e zone limitrofe. Lo annuncia una nota diffusa oggi dal Comune di.Emanata un’ordinanzaIl Settore V – Politiche ambientali – Energetiche e del verde pubblico rende noto che con Ordinanza Sindacale numero 596 del 1/06/2022 (allegata) si dispone, per motivi contingibili e urgenti, quanto segue:divieto dell’utilizzo dell’per scopi potabili, alimentari e d’uso per pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche limitata di, pressodi, nei quartieri di Punta di Mola, Santa ...

Advertising

acaciamarinapal : Benvenuto Giugno! Il mese che porta l'estate, il sole e il mare. Vi aspettiamo a Marina di Ragusa… - FicupalaS : ? STRUTTURA DISPONIBILE : ?? Monolocale a Marina di Ragusa (F-OSP-13-2021) ?? Monolocale con piccolo spazio esterno… - quotidianodirg : #Attualità #marinadiragusa #montenegro E’ avvolta nel mistero la morte della scrittrice e giornalista ragusana Stef… - skeeleetons : andrete al pride? io siii il 23 a marina di ragusa ! :)) - ragusaoggi : La scrittrice Stefania Elena Carnemolla trovata morta in casa, in Montenegro. Era di Marina di Ragusa -

La famiglia d'origine vive ancora in Sicilia, adida dove Stefania andò via più di 20 anni fa. Laureata in Lingue e Letterature Straniere a Pisa con una tesi sul primo viaggio di Vasco ...Fabrizio Caccia e Angela Geraci per corriere.it STEFANIA ELENA CARNEMOLLA 2 'Spero che adesso finalmente avrà trovato la pace che cercava', piange al telefono dadiGiusy Carnemolla, alla notizia della morte di quella che era molto più ...Divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili, alimentari e d’uso per pratiche di igiene personale a Marina di Ragusa ...E’ avvolta nel mistero la morte della scrittrice e giornalista ragusana Stefania Elena Carnemolla, trovata morta nella casa in Montenegro ...