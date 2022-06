Lungomare di Napoli, quando inizia il restyling e come lo immaginano i futuri geometri (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti I lavori di restyling del Lungomare di Napoli partiranno dopo l’estate: pista ciclabile, due corsie carrabili che saranno aperte al traffico veicolare quando le condizioni del traffico cittadino lo imporranno, marciapiede lato mare che rimarrà a discapito di quello che ospita bar e ristoranti che sarà ridotto, wifi gratuito. La giunta Manfredi ha ripreso il progetto avviato da de Magistris: e per il cantiere da 13,2 milioni di euro sono già arrivate 14 offerte. Il bando, quindi, è in dirittura d’arrivo. E via Partenope e via Caracciolo, due delle strade più iconiche di Napoli, presto avranno nuova vita. Ma, nel frattempo, su di esse si sono concentrati i sogni di 85 studenti dell’Istituto per geometri “Della Porta-Porzio” che quest’anno hanno ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti I lavori dideldipartiranno dopo l’estate: pista ciclabile, due corsie carrabili che saranno aperte al traffico veicolarele condizioni del traffico cittadino lo imporranno, marciapiede lato mare che rimarrà a discapito di quello che ospita bar e ristoranti che sarà ridotto, wifi gratuito. La giunta Manfredi ha ripreso il progetto avviato da de Magistris: e per il cantiere da 13,2 milioni di euro sono già arrivate 14 offerte. Il bando, quindi, è in dirittura d’arrivo. E via Partenope e via Caracciolo, due delle strade più iconiche di, presto avranno nuova vita. Ma, nel frattempo, su di esse si sono concentrati i sogni di 85 studenti dell’Istituto per“Della Porta-Porzio” che quest’anno hanno ...

