Koulibaly alla Juve | addio e firma ad un passo

Advertising

GiovaAlbanese : La #Juventus ha valutato negli ultimi mesi #Romagnoli, che pare destinato alla Lazio. Gli è stato proposto #Acerbi,… - forumJuventus : [Sportmediaset] La Juve non molla Milinkovic Savic e Koulibaly, la coppia d'oro è in cima alla lista dei desideri d… - Glongari : ????#Barcelona: ?#Lewandowski accordo totale con l’attaccante si cerca quello con il #Bayern ?#Raphinha prima offert… - tamplir : @Torrenapoli1 Comunque non è che il resto dei difensori che abbiamo sono dei cessi, i dati alla mano della difesa q… - Stefano76293945 : RT @giancarlodales: La prima cosa che deve sapere #Koulibaly nel caso arrivasse alla #Juventus è che se dovessero esserci dei cori razzisti… -

...pista, vista l'intenzione del Napoli di non rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto del prossimo anno, la Juventus valuta profili alternativi per il post Chiellini. In cima...... aggiungendo poi Vlahoviclista,Continassa si lavora per puntellare il centrocampo oltre,...intenzionata a spendere più di 10 milioni per l'attaccante colombiano dell'Atalanta) e di...La Serie A ha ormai chiuso i battenti e le società sono già attente a quelle che saranno le operazioni di mercato da portare a termine nelle prossime settimane. Dal Milan campione d’Italia, appena ...L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sui profili di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens ... al contrario hanno aumentato i dubbi in merito alla permanenza dei ...