Killer "vampiro" uccide la madre e poi beve il sangue: si era rifiutata di dargli soldi per la droga (Di mercoledì 1 giugno 2022) uccide la madre a coltellate e poi beve il sangue che sgorga da una ferita sul collo. Orrore in Sudafrica per il delitto avvenuto lo scorso 9 maggio a Mathopestad villaggio alle porte di Johannesburg. Il ragazzo, di 24 anni, accusato dell'omicidio è comparso davanti ai magistrati di Koster dichiarando: «Voglio dichiararmi colpevole e chiudere la questione». Il "Killer vampiro" era stato trovato dalla polizia vicino al cadavere con la faccia e i vestiti ricoperti dal sangue della madre e secondo i testimoni avevano litigato. Ieri il 24enne è stato descritto dalla zia come «un ragazzo problematico" che avrebbe ucciso sua madre dopo che si era rifiutata di dargli soldi per la ...

