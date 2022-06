Italia | Totti omaggia Chiellini | «Ha onorato la maglia in tutto»

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Le parole dell’ex capitano della Roma su Giorgio, giunto alla sua ultima gara in Nazionale in-Argentina Francescoa Sky Sport ha parlato diche dirà addio alla Nazionale dopoArgentina.– «Un ringraziamento speciale, halainper. E’ un grande professionista e uomo. Ho letto he va a giocare in MLS. Un in bocca al lupo a lui per la nuova avventura». L'articolo proviene da Calcio News 24.

È mai esistito un 10 più scarso di Bernardeschi #Finalissima #ItaliaArgentina- Andrea Staffolani (@astaffo38) June 1, 2022 Bernardeschi ha la 10 dell'Italia ma dopo Baggio e del Piero ... Ore 20:18 - Il numero magico Nella storia, l'Italia ha giocato 16 partite a Londra, segnando ...