Advertising

fattoquotidiano : “Insulina e psicofarmaci ad anziani ricoverati”, condannato all’ergastolo un infermiere per sette omicidi -

Il Fatto Quotidiano

... messi in atto, stando alla procura, attraverso la ripetuta e indebita somministrazione di. Questa è almeno l'accusa che, per la pubblica accusa, vale l'ergastolo e l'...Valentina, invece, è stata 'imbottita di, frastornata con le benzodiazepine e poi il ... per mezzo di una potente dose disomministratagli a tradimento. I carabinieri del Nucleo ... “Insulina e psicofarmaci ad anziani ricoverati”, condannato all’ergastolo un infermiere per… Leopoldo Wick è accusato di otto omicidi all’interno di una residenza sanitaria. Oggi la Corte d’Assise pronuncia la sentenza ...Il procuratore di Ascoli Piceno ha chiesto l’ergastolo per Leopoldo Wick, 58 anni, imputato anche di quattro tentati omicidi: si è sempre detto innocente ...