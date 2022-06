I 14 minatori rimasti intrappolati a 300 metri di profondità

Advertising

binz61 : RT @Gianl1974: ?? 115 minatori sono bloccati sottoterra nella regione di Donetsk A causa delle ostilità, i distretti di Bakhmut e Kramators… - Gianni23106872 : RT @Gianl1974: ?? 115 minatori sono bloccati sottoterra nella regione di Donetsk A causa delle ostilità, i distretti di Bakhmut e Kramators… - LaviniaRittator : RT @Gianl1974: ?? 115 minatori sono bloccati sottoterra nella regione di Donetsk A causa delle ostilità, i distretti di Bakhmut e Kramators… - FrancescoVilla2 : RT @Gianl1974: ?? 115 minatori sono bloccati sottoterra nella regione di Donetsk A causa delle ostilità, i distretti di Bakhmut e Kramators… - Ilona_ple : RT @Gianl1974: ?? 115 minatori sono bloccati sottoterra nella regione di Donetsk A causa delle ostilità, i distretti di Bakhmut e Kramators… -

Sky Tg24

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Una corsa contro il tempo in Colombia per cercare di raggiungere 14intrappolati all'interno della miniera di carbone El Maestro, situata nel villaggio di El Albarico del comune di El Zulia. Uno deiche si accingeva ad entrare per il cambio ...Diverse città del Donetsk sono senza elettricità a causa di una linea interrotta e 115sonobloccati sotto terra a causa di un blackout. A Kharkiv il leader ucraino Volodymyr ... Colombia, esplosione in miniera nel nord: 14 intrappolati Una corsa contro il tempo in Colombia per cercare di raggiungere 14 minatori rimasti intrappolati all'interno della miniera di carbone El Maestro, situata nel villaggio di El Albarico del comune ...Lunedì il governo del Ciad ha fatto sapere che circa 100 persone sono state uccise e almeno 40 sono rimaste ferite nel corso di alcuni scontri tra i ...