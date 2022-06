Gita scolastica al Duomo di Venezia: gli insegnanti non fanno entrare alcuni alunni perché “non fanno religione” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Chi non fa religione, non può mettere piede in chiesa. A prendere questa decisione, nei giorni scorsi, sono state alcune insegnanti dell’istituto comprensivo “Romolo Onor” di San Donà di Piave (Venezia). L’uscita didattica, programmata dalle docenti, aveva come obiettivo la visita del Duomo della città per conoscere ?i mosaici realizzati da padre Marko Rupnik. Una “Gita” culturale per far vedere ai ragazzi com’è fatto un mosaico, quanta bellezza c’è dietro il lavoro di chi fa un’opera d’arte. A fine giornata quattro ragazzi di quarta primaria sono tornati a casa e hanno raccontato ai loro genitori di essere stati lasciati all’esterno della chiesa ad aspettare, seduti sugli scalini aspettando che i loro compagni uscissero dal Duomo: il tutto solo perché non usufruiscono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Chi non fa, non può mettere piede in chiesa. A prendere questa decisione, nei giorni scorsi, sono state alcunedell’istituto comprensivo “Romolo Onor” di San Donà di Piave (). L’uscita didattica, programmata dalle docenti, aveva come obiettivo la visita deldella città per conoscere ?i mosaici realizzati da padre Marko Rupnik. Una “” culturale per far vedere ai ragazzi com’è fatto un mosaico, quanta bellezza c’è dietro il lavoro di chi fa un’opera d’arte. A fine giornata quattro ragazzi di quarta primaria sono tornati a casa e hanno raccontato ai loro genitori di essere stati lasciati all’esterno della chiesa ad aspettare, seduti sugli scalini aspettando che i loro compagni uscissero dal: il tutto solonon usufruiscono ...

PalliCaponera : @GassmanGassmann Gentile Alessandro, forse sono bambini non cattolici. Ricordo che una mia compagna di scuola testi… - millycam : io quando non ero andata ad una gita scolastica di durata due giorni perché dovevo guardare Distretto di Polizia - _Fumagalli : RT @gabrillasarti2: @ProfCampagna Gender altro che educazione sessuale , la zuppa, pedofilia , orientamento sessuale , identità di genere ??… - giuaddo99 : RT @SecolodItalia1: Bufera su una scuola di Firenze: bimbo disabile escluso dalla gita scolastica e lasciato solo in classe - SecolodItalia1 : Bufera su una scuola di Firenze: bimbo disabile escluso dalla gita scolastica e lasciato solo in classe… -