Francia, Kylian Mbappè: “La Nations League è un torneo importante” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Se Kevin De Bruyne la snobba, Kylian Mbappè non ha nessuna intenzione di farlo e considera la Nations League un “torneo importante” per “dare soddisfazione ai tifosi”. Ne è convinto il fuoriclasse della Francia, intervistato dalla tv della federazione, in vista della sfida contro la Danimarca. “Sono le ultime partite della stagione. Certamente, abbiamo accumulato molte partite ma dobbiamo essere pronti per vincere questi match e qualificarsi per la final four”, spiega l’attaccante del Psg, fresco di rinnovo con i parigini. E su Croazia e Austria, prossime avversarie dopo i danesi: “Sono tutte buone squadre, non ci sono dei gironi facili. Dobbiamo continuare il nostro cammino. Abbiamo vinto l’ultima edizione e abbiamo aggiunto un altro titolo. Abbiamo un Mondiale alle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Se Kevin De Bruyne la snobba,non ha nessuna intenzione di farlo e considera laun “” per “dare soddisfazione ai tifosi”. Ne è convinto il fuoriclasse della, intervistato dalla tv della federazione, in vista della sfida contro la Danimarca. “Sono le ultime partite della stagione. Certamente, abbiamo accumulato molte partite ma dobbiamo essere pronti per vincere questi match e qualificarsi per la final four”, spiega l’attaccante del Psg, fresco di rinnovo con i parigini. E su Croazia e Austria, prossime avversarie dopo i danesi: “Sono tutte buone squadre, non ci sono dei gironi facili. Dobbiamo continuare il nostro cammino. Abbiamo vinto l’ultima edizione e abbiamo aggiunto un altro titolo. Abbiamo un Mondiale alle ...

